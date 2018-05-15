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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
15.05.2018 - 23:08, Son Güncelleme:

Küme düşen iki takıma 4 puan verdik

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Küme düşen iki takıma 4 puan verdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, “İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar var. Kayseri ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında yaşananlar inanılır gibi değildi. Ama bir de küme düşen Osmanlı ve G.Birliği’ne 2’şer puan kaybetik” dedi.

F.BAHÇE’nin hocası Aykut Kocaman, bu sezon yaşananları basın mensuplarıyla yaptığı sohbette değerlendirdi. İşte Kocaman’ın sözlerinden öne çıkanlar:
Benim için Kayseri maçı ve Gençlerbirliği karşılaşmaları, içerideki iki maç... Bir tanesinde 3-1 öndesin, maç bitmiş, o iki maçta 5 gol attık 5 gol yedik, iki tanesini kendi kalemize attık, ikisinin de gol pasını verdik. İnanılır gibi bir istatistik değil. İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar var, ama bu maçlardan ikisi öne çıkıyor. Küme düşen Osmanlı’ya 2 puan, Gençlerbirliği’ne 2 puan kaybetmişiz.

“BÜTÜNLÜK OLUŞMADI”

- AKHİSAR maçları... Son iki sezona damga vuran en önemli yer orası. Nedenleriyle ilgili söylüyoruz. Ligde ve kupada Akhisar maçlarındaki en büyük problemden birisi oyuna odaklanma süremiz. Ligde Beşiktaş maçından sonra gelmiştik, maçın ciddiyetini kavrayana kadar 2-0 oldu. Kupada ise o enerjiyi oluşturmada biraz sıkıntı vardı. En büyük problem özellikle içerideki maçlarda o bütünlüğün oluşmaması. Bütünlük çok önemli. Bence en önemli şey.
Hakemin Skrtel’e gösterdiği sarı çok ucuz. Sezonda bu hareketin daha sertini yapanlara kart dahi çıkmadı.

“HAKEMİN STANDARDI YOK”

- BU kadar ucuz sarı kart gösterilmez. Dirar’ınkinde rakibi çekme var, o çok net, o sarı kartın gösterilmesini anlayabilirim. Ama Skrtel topa doğru hamle yapmak isterken faul yapıyor. 4. hakeme sorduk, “Arkada boşluk var” dedi. 5 dakika sonra rakip Fernandao’ya faul yaptı, arkada boşluk vardı gidiyordu Fernandao ama kart gösterilmedi. Hakemin kararlarda standardı yok.

- Şampiyonlukla ilgili soruya ise Kocaman, “Gönlümüzden geçen o tabii ama bekleyeceğiz” cevabı verdi.

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