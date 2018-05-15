Küme düşen iki takıma 4 puan verdik

F.BAHÇE’nin hocası Aykut Kocaman, bu sezon yaşananları basın mensuplarıyla yaptığı sohbette değerlendirdi. İşte Kocaman’ın sözlerinden öne çıkanlar:

Benim için Kayseri maçı ve Gençlerbirliği karşılaşmaları, içerideki iki maç... Bir tanesinde 3-1 öndesin, maç bitmiş, o iki maçta 5 gol attık 5 gol yedik, iki tanesini kendi kalemize attık, ikisinin de gol pasını verdik. İnanılır gibi bir istatistik değil. İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar var, ama bu maçlardan ikisi öne çıkıyor. Küme düşen Osmanlı’ya 2 puan, Gençlerbirliği’ne 2 puan kaybetmişiz.

“BÜTÜNLÜK OLUŞMADI”

- AKHİSAR maçları... Son iki sezona damga vuran en önemli yer orası. Nedenleriyle ilgili söylüyoruz. Ligde ve kupada Akhisar maçlarındaki en büyük problemden birisi oyuna odaklanma süremiz. Ligde Beşiktaş maçından sonra gelmiştik, maçın ciddiyetini kavrayana kadar 2-0 oldu. Kupada ise o enerjiyi oluşturmada biraz sıkıntı vardı. En büyük problem özellikle içerideki maçlarda o bütünlüğün oluşmaması. Bütünlük çok önemli. Bence en önemli şey.

Hakemin Skrtel’e gösterdiği sarı çok ucuz. Sezonda bu hareketin daha sertini yapanlara kart dahi çıkmadı.

“HAKEMİN STANDARDI YOK”

- BU kadar ucuz sarı kart gösterilmez. Dirar’ınkinde rakibi çekme var, o çok net, o sarı kartın gösterilmesini anlayabilirim. Ama Skrtel topa doğru hamle yapmak isterken faul yapıyor. 4. hakeme sorduk, “Arkada boşluk var” dedi. 5 dakika sonra rakip Fernandao’ya faul yaptı, arkada boşluk vardı gidiyordu Fernandao ama kart gösterilmedi. Hakemin kararlarda standardı yok.

- Şampiyonlukla ilgili soruya ise Kocaman, “Gönlümüzden geçen o tabii ama bekleyeceğiz” cevabı verdi.