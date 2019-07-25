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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kulüplerin 645 milyon lirası hala hesaba yatırılmadı

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Kulüplerin 645 milyon lirası hala hesaba yatırılmadı

Sezonun başlamasına 23 gün kala, yayın geliri konusunda yaşanan sorun aşılamadı.

10 Temmuz itibarıyla kulüplere yarısı güncel, yarısı 4.61’lik sabit kurdan olmak üzere toplam 125 milyon dolar ödemesi gereken beIN Sports taahhüdünü yerine getiremedi. Bu durum kulüpleri sıkıntıya sokarken, çözüm aranıyor.

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına 23 gün kala, yayıncı kuruluş beIN Sports 20192020 sezonu başı için kulüplere yapması gereken 125 milyon dolarlık avans ödemesini halen gerçekleştirmiş değil.

Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği arasında yapılan anlaşma gereği ve beIN Sports’un isteği
doğrultusunda ödemelerin yarısında kurun 4.61’de sabitlenmesi kabul edilmiş, kalan yarısının da güncel kurdan ödenmesi karara bağlanmıştı. Bu rakam dün itibariyla, TL olarak 645 milyon 625 bin TL’ye denk geliyor.

KULÜPLER SIKINTIDA

Ancak beIN Sports, 20 Haziran’dan itibaren iki hafta içinde ödemesi gereken bu ödemeyi gerçekleştiremedi. Son ödeme tarihi olan 10 Temmuz’da hesaplarında beIN Sports’un yatırması gereken parayı göremeyen kulüpler, transfer ve kampların en hareketli günlerinde en önemli gelir kaynaklarının kesilmesinden dolayı büyük sıkıntıya düştü.

TFF ve beIN Sports arasında 21 Kasım 2016 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, yayıncı kuruluş 2021-2022 sezonu sonuna kadar yıllık 500 milyon dolar+KDV ödemek zorunda. Söz konusu 500 milyon doların yüzde 4’ü TFF’ye, yüzde 14’ü 1. Lig kulüplerine, kalanı ise Süper Lig kulüplerine veriliyor.

Maç yayınları ne olacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “18 kulüp olarak beIN Sports’un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik” ifadelerini kullanmıştı. Ödeme sorunu ilgili Kulüpler Birliği’nden yeni bir açıklama yapılmazken, “Eğer ödeme olmazsa, beIN Sports lig maçlarını yayınlayamaz” fikrinin hakim olduğu öğrenildi.

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Kulüplerin 645 milyon lirası hala hesaba yatırılmadı

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