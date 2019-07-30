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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kulüplere iyi haber! Yayın krizi çözülüyor

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Kulüplere iyi haber! Yayın krizi çözülüyor

TFF ile beIN Sports arasındaki görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi.

Kulüplerin 125 milyon dolarlık avansını ödemeyen yayıncı kuruluşun yetkilileri dün TFF yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, anlaşma yolunda önemli bir yol kat edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran beIN Sports arasında yaşanan ödeme krizinin çözümü yolunda önemli bir adım atıldı.

Dün İstanbul’da bir araya gelen taraflar, anlaşma sağlama konusunda büyük ilerleme kaydetti. TFF ve beIN Sports yetkililerinin hafta içinde yeni bir toplantı yaparak, sorunu kesin olarak çözmesi bekleniyor.

2016 yılında yapılan anlaşma gereği yayıncı kuruluşun 2019-2020 sezonu başı için Süper Lig ve 1. Lig’deki kulüplere 125 milyon dolarlık avans ödemesi gerekiyordu. Ancak beIN Sports yetkilileri zarar ettiklerini söyleyerek söz konusu ödemeyi yapmadı.

Yarısı 4.61 TL’den sabitlenen, diğer yarısı da güncel kurdan hesaplanması gereken 125 milyon doların son ödeme günü 10 Temmuz’du.

Sözleşme gereği yayıncı kuruluş, 2021-2022 sezonu sonuna kadar yıllık 500 milyon dolar+KDV ödemek zorunda. 500 milyon doların yüzde 4’ü TFF’ye, yüzde 14’ü 1. Lig’e, kalanı ise Süper Lig kulüplerine veriliyor.

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