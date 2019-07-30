Kulüplere iyi haber! Yayın krizi çözülüyor
TFF ile beIN Sports arasındaki görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi.
Kulüplerin 125 milyon dolarlık avansını ödemeyen yayıncı kuruluşun yetkilileri dün TFF yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, anlaşma yolunda önemli bir yol kat edildi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran beIN Sports arasında yaşanan ödeme krizinin çözümü yolunda önemli bir adım atıldı.
Dün İstanbul’da bir araya gelen taraflar, anlaşma sağlama konusunda büyük ilerleme kaydetti. TFF ve beIN Sports yetkililerinin hafta içinde yeni bir toplantı yaparak, sorunu kesin olarak çözmesi bekleniyor.
2016 yılında yapılan anlaşma gereği yayıncı kuruluşun 2019-2020 sezonu başı için Süper Lig ve 1. Lig’deki kulüplere 125 milyon dolarlık avans ödemesi gerekiyordu. Ancak beIN Sports yetkilileri zarar ettiklerini söyleyerek söz konusu ödemeyi yapmadı.
Yarısı 4.61 TL’den sabitlenen, diğer yarısı da güncel kurdan hesaplanması gereken 125 milyon doların son ödeme günü 10 Temmuz’du.
Sözleşme gereği yayıncı kuruluş, 2021-2022 sezonu sonuna kadar yıllık 500 milyon dolar+KDV ödemek zorunda. 500 milyon doların yüzde 4’ü TFF’ye, yüzde 14’ü 1. Lig’e, kalanı ise Süper Lig kulüplerine veriliyor.
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