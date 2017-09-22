Kulüplere büyük darbe... Ankara'da büyük şok

Başkan Dursun Özbek yönetiminde Ankara'ya çıkarma yapan kulüpler önce Maliye Bakanı Ağbal ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda vergi borçları ve stopaj oranı üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takım ve olimpiyatlara sporcu gönderen ve bu konuya ciddi bütçeler ayıran kulüpler amatör branşlar için destek istedi. %15'lik stopaj kanununun da değiştirilmesi ve daha uygun bir hale getirilmesi de talep edildi. Maliye Bakanlığı'nın ise bu oranı %35'e çıkarmak istediği belirtildi.

İkinci görüşme Spor Bakanı Bak ile yapıldı. Burada ise Kulüpler yasası için hazırlanan taslak maddelerin yeniden masaya yatırılması kararı alındı.

Kulüpler, 6222'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını da dile getirerek, "Eylemi yapan ceza alsın, kulüpler değil" talebinde bulundular.

Toplantıya Fenerbahçe'den Nihat Özbağı, Beşiktaş'tan Deniz Atalay katılırken, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına çıkışta açıklamalar yaptı.