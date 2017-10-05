Kulüpler kazan kaldırdı

Gündemin en önemli maddelerinden biri Futbol Federasyonu’nun kurullarıydı. Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu’ndan yakınan Kulüpler Birliği Başkan Vekili ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Son dönemde verilen cezalar ve yazılan raporların tümü tek yanlı ve bir kulüp lehine” diyerek Beşiktaş’ın kollandığını ileri sürdü. Mosturoğlu, söz konusu kurulların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

KİMSE KARŞI ÇIKMADI

Kulüpler Birliği Başkanı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş örneğini vererek bu sözlere bir anlamda destek çıktı.

Toplantıya ilişkin görüştüğümüz bir kulüp başkanı, “Karabükspor, Sivaspor, Akhisarspor ve Göztepe de Fenerbahçe’nin istifa çağrısına sesli ve açık olarak destek verdiler. Diğer kulüpler de sessiz kalarak bu çıkışın haklı olduğunu onayladılar” diye konuştu.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de sezon başında yayıncı kuruluş tarafından kulüplere ödenmesi gereken peşinatın, TFF ve yayıncı arasındaki anlaşmayla 12 taksite bölünmesiydi. Federasyonun bu konuda kulüplerden habersiz olarak yayıncı ile anlaşmaya varması, tepki topladı. Tüm kulüpler bu anlaşmaya karşı çıktı.

Geçmişte bu ödemelerin sezonun ilk 3 ayında yapıldığı biliniyor.

PASSOLİG NİYE VAR?

Gündemin üçüncü önemli maddesi ise kulüplere verilen ağır cezalardı. Kulüp temsilcileri, federasyonun yayın ihalesinde düşen payı nedeniyle uğradığı kaybı, cezalarla gidermeye çalıştığını dile getirirken, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek bu durumu kendi üslubu ile şöyle anlattı:

“Ben TFF’ye sahip olsam her maça 2-3 provokatör gönderir olay çıkartırım. Böylece TFF’nin kasasını doldururum.”

Sezon başında sahaları kapatılan Konyaspor ve Göztepe de konuyla ilgili tepkilere destek verirken, Passolig’in amacına uygun olarak kulüplere değil olay çıkaran şahıslara tek tek ceza verilmesi gerektiğini belirttiler.

Toplantıda ayrıca kulüpler yasası ve 6222 no’lu yasa ile vergi konusu da gündeme alındı. Ayrıca “Video Hakem” uygulaması konuşuldu. Kulüpler konu hakkında bilgi almak amacı ile TFF ile görüşülmesi kararı aldılar.

Ve 5 konuda eylem kararı

Kulüpler Birliği’nde kritik konularda eleştirilerini ve tepkilerini dile getiren kulüp başkan ve temsilcileri, şu eylemler için de karar birliğine vardı:

- Birlik bünyesinde bir heyet oluşturulacak. Bu heyet, milli maçlardan sonra önümüzdeki hafta Futbol Federasyonu’na giderek yönetim ile görüşecek.

- Ana gündem maddesi, federasyon kurulları olacak. Kulüpler Birliği heyeti, kurullara bir çeki düzen verilmesi gerektiğini özellikle vurgulayacak.

- Özellikle büyük kulüplerin yayın gelirinden şampiyonluk sayısına göre dağıtılan paylarını alamayacak olması ve Anadolu Kulüpleri’nin ödeme güçlüğü yaşaması nedeniyle TFF’den ödeme planını değiştirmesi istenecek.

- Video hakem uygulamasının ne zaman gerçekleşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi almak isteyen Kulüpler Birliği, TFF yetkililerine bu konuyu da soracak.

- Bir çalıştay düzenlenerek, 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesi yasası, kulüpler yasası, vergi konusu ve amatörlere destek ele alınacak. Çıkacak öneriler hükümete iletilecek.