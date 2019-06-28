Kulüpler el sıkıştı, Boyd imzaya kaldı
Tyler Boyd için acil peşinat arıyor. Geçen sezon Ankaragücü’nde forma giyen Boyd ve kulübü ile prensipte anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, oyuncuya imza attırmak için peşinat arayışında.
Bankalar Birliği ile yapılması planlanan borç yapılandırmasını bekleyen yönetim, imzalar attıktan sonra transfer için de düğmeye basacak. Yönetimin imza attırmayı planladığı ilk isim de geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayan Boyd... İki kanatta da oynayabilen ve ihtiyaç halinde forvette de görev alan 24 yaşındaki ABD’li için Guimaraes ile bonservis için anlşma sağlandı. Portekiz kulübüyle 1.5 milyon Euro’ya el sıkışan yönetim, peşinatı sağladığı anda imzayı atacak. Diğer yandan Copa America ve Afrika Kupası nedeniyle transfer piyasası hareketsiz olduğu için 8 Temmuz’daki kampa kadar fazla hareket beklenmiyor.
2018
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