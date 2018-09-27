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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği'nden flaş karar... Futbolda Türk Lirası devrimi!

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Kulüpler Birliği'nden flaş karar... Futbolda Türk Lirası devrimi!

Birliğin bugün yapılan toplantısında tarihe geçecek bir karara imza atıldı.

Futbolda Türk Lirası devrimi... Tüm kulüpler anlaştı. Artık yerli oyuncularla Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılacak. Yerli futbolcular paralarını Türk lirası olarak alacak.

Kulüpler Birliği'nin bu kararı tarihe geçecek... Artık, transferde yeni bir dönem başlayacak. Türk lirasına geçiş için böylece ilk adım da atılmış olacak.

TARİHE GEÇECEK KARAR

Bu flaş kararın ardından birçok yerli futbolcu ile sözleşmelerini Euro ve Dolar bazında yapan Süper Lig kulüpleri, mevcut anlaşmaları Türk Lirası'na çevirmek için düğmeye basacak.

Döviz bazlı sözleşmeler TL'ye çevrilecek. Bunun sonucunda kulüpler önemli bir maddi kazanım elde etmiş olacak.

FİKRET ORMAN AÇIKLADI

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bugün gerçekleşen toplantıda Türkiye’deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL’ye döndürülmesini tartıştıklarını söyleyerek, “Yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlerle TL’ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı” dedi. 

Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplandı. Toplantıya kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündemleri olduğunu ve kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen Orman, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye’deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL’ye döndürülmesini tartıştık aramızda. Yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlerle TL’ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair-play gibi süreçleri konuştuk” ifadelerini kullandı. 

“18 Eylül itibariyle TL üzerinden kontratlar yapılması lazım” 

Çıkan kanunun futbolcular için yaptırım olmadığını vurgulayan Orman, “18 Eylül itibariyle bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Biz de zaten kanunun dediği şekilde uymak zorundayız. Buna sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL’ye dönecek. Bütün her şeyi TL’ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık” diye konuştu. 

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