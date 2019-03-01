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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.03.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği'nden açıklama! Buzlar eridi...

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Kulüpler Birliği'nden açıklama! Buzlar eridi...

Galatasaray'ın hakemler konusunda yaptığı serzenişin ardından yayımlanan Kulüpler Birliği bildirisi ile yaşanan gerilim son buldu. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir araya gelerek "iletişim aksaklığı" yaşandığı konusunda görüş birliğine varıldığı dile getirildi.

Kulüpler Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kulüpler Birliği Vakfı olarak öncelikle amacımız Türk futbolunun marka değerini daha da yukarı çekerek dünyanın önde gelen ligleri arasına taşımaktır. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların temelinde sadece sportif başarıya odaklanmayan, uzun vadeli plan ve programlarla ilerleyen kulüp yönetimleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede de yakın zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımız TFF ve TBB ile yapılan çalışmayı tüm futbol kulüplerimiz için bir milat niteliğinde görmekteyiz.

Kulüpler Birliği’nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk Futbolu’na ve marka değerine hizmet etmektir.

Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Kulüpler Birliği’nin açıklamasının Galatasaray Kulübü’nü hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi.

Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkat çekmek ve hatalı VAR uygulamalarında sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Futbolumuzda uzun süreden beri arzu edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve hiçbir kulübe ayrıcalık tanınmaması ayrıca görüşülen ve üzerinde anlaşılan diğer hususlar oldu. Kamuoyunda oluşan yanlış algıların giderilmesi ve tüm paydaşların ortak menfaatinin göz önünde bulundurulduğu bir anlayışın hakim kılınmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca yapılan görüşmede Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan Kulüp Lisans yönetmeliği ve diğer projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla gerçekleşen bu görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz.

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