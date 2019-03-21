Kulüpler Birliği Vakfı toplandı! 13'e karşı 5 kulüp...

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcut yabancı kuralını desteklediklerini ve kuralda yerli teşviği konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Orman, şöyle konuştu: "Gündemimiz yoğundu, uzun da sürdü. Başlıca olarak 1 Haziran'da TFF'nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak kendi aramızda istişare ettik, buna da devam edeceğiz. Bunu konuştuk. İkinci olarak yabancı sınırını konuştuk. Fikrimiz 2019-2020'ye kadar sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini TFF ile görüşeceğiz. Bu mevcut sistemin devamını düşünüyor birçok kulübümüz. 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8'e düşmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz de dahil olmak üzere, bizler ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncu oynatma teşviğinin artması ve buna göre ücret ödenmesi konusunda karar bildirdik."

"KULÜPLER BİRLİĞİ ADAY ÇIKARTMA MAKAMI DEĞİL"

TFF Başkanlığı ile ilgili bir isim ortaya atılıp atılmadığı hakkındaki soruya Fikret Orman, "Böyle bir konuşma geçmedi. Sadece bizim TFF'den beklentilerimiz neler, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, beklentilerimiz neler onları konuştuk. Artık Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil" yanıtını verdi.

Yurt dışında yapmış olduğu görüşmeleri Kulüpler Birliği toplantısında paylaştığını dile getiren Orman, "Yapmış olduğumuz görüşmeler, Malezya ve UEFA'nın Asya versiyonu olan Asya Federasyonu ile toplantı yaptık, bunları arkadaşlara anlattık. Yeni sezonda lisanslamayı Kulüpler Birliği olarak biz yapmış ve federasyona iletmiştik, bununla ilgili bilgi verdik" diye konuştu.

Fikret Orman son olarak Kulüpler Birliği kararının TFF'nin kararını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili soruya, "Bugün onu da söyledik. Bundan önce kademeli olarak indirilmesi ve 14'e çıkartılması bize danışılmadan alındı. Ama biz fikrimizi TFF'ye bildireceğiz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

AĞAOĞLU: HEDEFİMİZ ÜLKENİN GENÇLERİNE HİZMET ETMEK

Toplantı sonrası konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz bugünkü kuralın kademeli olarak düşürülmesinin mantıklı olacağını düşünüyoruz. Bizim öncelikli görevimiz, ülkenin gençlerine hizmet etmek. Transfer ettiğimiz yabancı futbolcuları son senelerde ne yapmışız, kaça satmışız? Bunlara da bakmak gerekir. Trabzon'daki dar sokaklarda futbol oynayıp bu kulüpte oynamak isteyen futbolculara ihanet etmiş oluruz. " şeklinde konuştu.

5 KULÜBE KARŞI 13 KULÜP!

Ağaoğlu, "Bize katılan Rizespor, Erzurumspor, Göztepe ve Bursaspor var. Diğer kulüpler aynı statünün devamını istiyor" açıklamasını yaptı.

MEHMET YİĞİNER: ŞAPKA DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ



Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün İstanbul'da yapılan toplantısına katılan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı futbolcu konusunu konuştuklarını belirterek, "14 yabancı ile yola devam etmek daha doğru gibi. En iyi yapılması gereken altyapıya önem vermek, gençleri iyi yetiştirmek. Yerli futbolcuya teşvik verilen bir sistem olabilir. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Bu bilinç şu anki başkanlarda var. Kimse artık borç yapmıyor, borç ödüyor. Şapka düştü, kel gözüktü" ifadelerini kullandı.

EROL BEDİR 'YERLİYE TEŞVİK' DEDİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise toplantının devam ettiğini belirterek, "Toplantı sonrası başkan açıklama yapacaktır. Şahsi fikrim... Sezon sonunda 3 yabancısı kalacak kulübün başkanı olmama rağmen yerliye teşvik edilerek devam edilmesi konusunda desteğim var" şeklinde konuştu.

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