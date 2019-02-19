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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor
19.02.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve TBB ile bir araya geldi

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Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve TBB ile bir araya geldi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği ile (TBB) Türk kulüplerinin mali yapısını ilgilendiren anlaşmayla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray dışındaki bütün Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bedir, futbol takımlarının ciddi finansal sıkıntılar çektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Federasyonumuz, kulüpler, Türkiye Bankalar Birliği ve başta da siyasi idarenin talimatıyla bir çalışma yürütülmüştü. En son 31 Ocak itibarıyla kulüplerimiz borç yapılarını ve ödeme planlarını Türkiye Bankalar Birliğine vermişti. TFF de yeni yapılanmayla birlikte yeni tescil talimatını 31 Mart itibarıyla uygulayacağını ve 28 Şubat'ta taslakları UEFA'ya göndereceğini bildirmişti. Bunlar işin teknik tarafları. Bu işin ete kemiğe bürünmesi için bu hafta içerisinde bir gelişme bekledik. En son TFF Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'mız ve bizler Sayın Maliye Bakanı'mızla görüştük. Bu hafta içerisinde hangi kulübün borçları hangi vadelere yayılacak şeklinde bir çalışma yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek için toplandık. Paydaşların hepsi buradaydı."
Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'ya, dört büyük kulüp de dahil artık TFF tarafından lisans verilmesi kesin gibi bir şey. Yüzde 99.9 diyebiliriz. Maliye Bakanı'mızdan randevu talep ettik. TFF, Kulüpler Birliği ve TBB de bu görüşmede olacak. Orada, bu konunun ne zaman ete kemiğe bürüneceği belli olacak. Lisanslama çalışmaları TFF'de 15 Mart'ta başlayacak. Bizim bu tarihe kadar finansal olarak konularımızı halletmemiz lazım. Futbol ailesinin borçlarının ödenmesi, UEFA kriterlerine göre sıkıntı olmaması lazım. Maliye Bakanı'mızla randevumuzdan sonra daha geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız."
Toplantıya katılım göstermeyen Galatasaray Kulübünü de bilgilendireceklerini söyleyen Bedir, toplantının uzun sürmesi nedeniyle Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni görevlendirmesini değerlendiremediklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"MHK ile önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız. Hem kendilerine hayırlı olsun diyeceğiz hem de çeşitli kulüplerimizin serzenişte bulunduğu konuların tekrar edilmemesi konusunda, görüş belirteceğiz."

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