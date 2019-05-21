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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfı, spor camiasını iftarda bir araya getirdi

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Kulüpler Birliği Vakfı, spor camiasını iftarda bir araya getirdi

Türk spor ailesini bir araya getiren Kulüpler Birliği Vakfı İftar Yemeği'ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri, Spor Toto 1'inci Lig kulüp başkanları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ve TFF temsilcileri katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR DE YER ALDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) haziran ayında yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurul'da mevcut tek aday konumunda bulunan Nihat Özdemir de Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeğinde yerini aldı. Özdemir, TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ile aynı masada yer aldı.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN GELİŞİMİNDE HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR

İftar yemeğinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada sporun önemine değinirken, "Ramazan ikliminde beraber olmak ayrı bir heyecan. Spor evrensel bir dil. Barışın, kardeşliğin birleştirici olduğu bir dil. İnşallah önümüzdeki süreçlerde birliğimiz ve beraberliğimizi güçlü kılarak önemli başarılara imza atarız.  20 milyon gençle Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Hepinize önemli görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımızın spor noktasındaki hassasiyeti ve yatırımları önemli ve gelişmeler var. Spor içinde sıkıntılar var ve birlik beraberlik içinde başarılarımızı nasıl ileri noktaya götürürüz çalışması içinde hep birlikte çalışacağız. Çok güzel bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutladık. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Hem spor, hem de gençler adına çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDERİM"

Kasapoğlu, sporun her branşını önemsediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak sporu birkaç branş olarak görmüyoruz. Futbol çok önemli, milli maçlar bizi heyacanlandıran konular. Mevcut sorunlar için de iş birliği gerekiyor. Bu tarz organizasyonlar çok anlamlı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Hem futbol, hem de basketbolda gündem yoğundu. Tekvandoda iyi haberler aldık. Süper Lig'in şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray'ı tebrik ederim. Kazanan, kaybeden olacak ama tüm takımları tebrik ediyorum. Her oyuncu, yönetici, teknik adam ve hakem bizim için değerli. Gençliğimizin potansiyelini iyi değerlendirmek zorundayız. Tesislerimiz var, en güzel statlar ülkemizde" diye konuştu.

"TFF SEÇİMİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

TFF seçimi için ise Kasapoğlu, "Önümüzde TFF seçimi var, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve hazırlıkları olacak, tüm yöneticilerimize başarı ve temenni dilerken yeni sezonda kardeşlik ve centilmenliğin daha güzel olmasını diliyorum" dedi.

ORMAN: FUTBOL BİR HEYECAN VE TUTKUDUR

İftar organizasyonunda söz alan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise şöyle konuştu: "Futbol bir heyecan ve tutkudur. 2018-2019 sezonunda bunu yine fazlasıyla hissettik ve her takım yine son dakikaya kadar terinin son damlasına kadar galibiyet için mücadele etti. Bu sezon VAR'la birlikte en çok maalesef hakemleri konuştuk. En büyük temennim yeni sezonda hakem kararlarını en az konuşacak zemini oluşturarak güven duygusunu her camia için tekrar tesis etmektir. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir. Ligin güvenilirliği adil yönetim ile sağlanır. Ligin marka değeri yine bununla yukarı çıkar."

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER VE ÖDEVLER DÜŞÜYOR"

Her yıl milyonlarca taraftarın statlara geldiğini dile getiren Orman, "Her yıl milyonlarca taraftar statlarımıza geliyor. Artık yurtdışından gelen turistler de müzelerden sonra burada bir maç aktivitesini mutlaka programlarına koyuyorlar. Ligimiz artık birçok ülkede yayınlanıyor. İngiltere Premiere Ligi'nde son hafta şampiyonluk maçı TSİ 15.00'te oynandı. Markalaşma ve pazarlamanın kalbi İngiltere'de yaşayanlar maçı neden öğlen güneşin alnında o saatte izledi. Sebebi çok basit; Asya pazarında milyarlarca insan bu maçları takip edebilsin diye. İşte biz de madem o kadar büyük dünyaca önemli yıldızları ülkemize transfer ediyoruz, bu yıldızların dünya sahnesine çıkabilmesi adına tüm programlamayı buna göre yapmamız lazım. Türk futbolunu artık Edirne'den, Ardahan'dan, sınırlarımızdan dışarı çıkarmak istiyorsak hepimize büyük görevler ve ödevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

"YAPILANMANIN EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni mali yapılanmanın kısa süre içerisinde hayata geçeceğini düşündüklerini kaydeden Fikret Orman, "Kulüplerimiz bu futbol ekonomisin içinde gelir-gider dengesini çok iyi kurmak durumunda. Yıllarca UEFA'nın belirlediği mali disiplin kuralları içinde hareket eden bir Başkan olarak şunu söyleyebilirim ki, Financial Fair Play, başkalarının bizim üzerimizde kurduğu bir zorunluluktan öte önce kendi futbol geleceğimiz için uygulamamız gereken temel kurallar olmalıdır. KBV olarak bankalarla yaptığımız görüşmelerin ardından oluşturulacak yeni yapılanma çok büyük önem arz etmektedir. Bu yapılanmanın en kısa zamanda hayata geçeceğini düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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