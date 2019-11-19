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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Ligler Formu’na üye oldu

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Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Ligler Formu’na üye oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, dünyadaki profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumu’nun (WLF) yeni üyesi oldu.

Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleşen imza törenine, Kulüpler Birliğini temsilen Genel Sekreter Dr. Çağrı İlk ile Bundesliga CEO’su Christian Siefert başkanlık görevini devralan Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı.

Bu değerli oluşumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Çağrı İlk, "Dünya Ligler Forumu, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan WLF’nin, her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimleri ve hatta oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor. Ayrıca menajerlik ücretlerinin sabitlenmesi, transfer sistemlerindeki değişikliler ile kulüpler ve oyuncular arasındaki ilişkilerle alakalı çalışmalara yüksek seviyede katkı sunuyor” dedi. Dünya Ligler Forumu’nun geçen hafta FIFA ile imzaladığı sözleşme ile de profesyonel futbolun gelişiminde beraber çalışacaklarını beyan ettiklerini belirten Dr. Çağrı İlk, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbola yön verecek bu çalışmalarda bizzat yer alarak, ülkemizi temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Dünya Ligler Forumu Başkanı Enrique Bonila da Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu önemli organizasyonun yeni üyesi olmasından dolayı memnuniyetini belirterek, dünya futbolu adına birlikte verimli çalışmalar yapabileceklerine olan inancını vurguladı.

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