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Futbol
İbrahim Alioğlu - Olgucan Kalkan / İstanbul,(DHA)
25.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

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Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı. Süper Lig'de yer alan kulüp başkan veya yönetici düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda 4 Ocak 2020'de belli olacak harcama limitleri ile ligin ilk yarısında görev alan hakemlerin hataları üzerinde durulacağı öğrenildi.

Toplantıya İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'un mazeret bildirip katılım sağlayamadığı bildirildi.

Detayları aktaracağız...

Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

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