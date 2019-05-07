Kulüpler Birliği, EPFL'in düzenlediği çalıştaya katıldı
Kulüpler Birliği Vakfı’nın üyesi olduğu Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri, 7 Mayıs 2019 tarihinde Madrid’te Avrupa Futbol Ligi ve Kulüp temsilcilerinin katıldığı “Kulüp Danışma Platformu” çalıştayı organize etti.
Çalıştayda Avrupa şampiyonalarının statüsü ve gelir dağılımı başta olmak üzere Avrupa futbolunun geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 38 ülkeden 244 takımın katıldığı çalıştayda Türkiye’den Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımları temsil edildi.
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