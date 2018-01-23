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Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman'a destek

Osmanlıspor, Malatyaspor ve Kayserispor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için harekete geçti. Osmanlıspor bir bildiri yayınlayarak Dursün Özbek’ten boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı destekleyeceğini açıklama kararı aldı.

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Bu kulübün ardından Kayserispor ve Malatyaspor’da adaylarının Fikret Orman olduğunu açıkladılar.

Konu ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansına bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “İstanbul Kulüpleri yani Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce başkanlık yaptı. Fikret Bey de arzuluyor. Biz de kendisinin başkan olmasına sıcak bakıyor, istiyoruz. Eğer Fikret Bey hayır derse Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yı da destekleriz” dedi.

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de DHA’ya konuştu. Gevrek “Adayımız Fikret Orman. Orman’ı destekliyoruz” dedi.

 

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Kulüpler Birliği Vakfı BaşkanlığıOsmanlısporDursun Özbek

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