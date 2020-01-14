Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil net konuştu: Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var

Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı olduğunu belirten Sepil, şunları söyledi:

“Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda çözülmesi gereken sorunların samimiyetle, açıklıkla masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor. Bu çalışmaların sonunda artık ortak paydada birleşip Türk futbolu için neyin nasıl yapılacağının yeni bir yasayla düzenlenmesinin çok önemli. Biz kulüpler olarak bunu tamamen destekliyoruz. Bunun için de hemen hemen tüm kulüp başkanlarımız bu toplantıya katıldılar.”

UEFA Grow Projesi tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Çalıştayı’nda 2020-2024 yılları arasında 81 ilde, 129 bin 600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak UEFA GROW projesiyle ilgili sunum yaptı. Sunumda, Türkiye’de 18 yaş altı sporcu sayısının 537 bin, 18 yaş üstü sporcu sayısının ise 95 bin 856 olduğu belirtildi.