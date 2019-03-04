Kulüp resmen açıkladı! Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalara hız veren BB Erzurumspor, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun."
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