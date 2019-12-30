MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriKulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor
GeriFutbol Kulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin bütçelerine yönelik incelemelerini tamamladı.

Önceki gün geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmalarını tamamlayan kurul, hazırladığı raporu bugün TFF Yönetim Kurulu’na sunacak.

TFF de akşam saatlerinde açıklama yapacak. Rapor doğrultusunda 7-8 kulübe ‘transfer yasağı ya da kısıtlaması’ gibi yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle