Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,
Kulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin bütçelerine yönelik incelemelerini tamamladı.
Önceki gün geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmalarını tamamlayan kurul, hazırladığı raporu bugün TFF Yönetim Kurulu’na sunacak.
TFF de akşam saatlerinde açıklama yapacak. Rapor doğrultusunda 7-8 kulübe ‘transfer yasağı ya da kısıtlaması’ gibi yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.
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