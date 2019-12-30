Kulüp lisans kurulu raporu açıklanıyor

Önceki gün geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmalarını tamamlayan kurul, hazırladığı raporu bugün TFF Yönetim Kurulu’na sunacak.

TFF de akşam saatlerinde açıklama yapacak. Rapor doğrultusunda 7-8 kulübe ‘transfer yasağı ya da kısıtlaması’ gibi yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

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