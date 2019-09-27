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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fanatik
27.09.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Kulüp çalışanları bile Fenerbahçe idmanından uzaklaştırıldı

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Kulüp çalışanları bile Fenerbahçe idmanından uzaklaştırıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çok az kaldı... Ersun Yanal, Galatasaray’ı deplasmanda yenmeleri halinde ligdeki tüm takımlara şampiyonluk yolunda çok önemli bir mesaj vereceklerine inanıyor.

Tecrübeli teknik adam tüm planlamalarını da galibiyet üzerine yapıyor. Ersun Yanal, dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açtı. Ancak sonrasında Samandıra, kapılarını dış dünyaya kapattı. Öyle ki Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı. Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.

Kamerayla kayıt

Ersun Yanal’ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde Galatasaray’ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı. Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı. Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, bugün derbi öncesi yapılacak son provada da benzer bir uygulamaya giderek tesislerin kapısını kapatacak.

Volkan'la özel görüşme

Ersun Yanal, antrenmanın başında yardımcısı Volkan Demirel ile bir süre konuştu. Yanal, çiçeği burnunda antrenöre bir şeyler anlattı. Daha sonra Volkan Demirel söz aldı. İkili, derbiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Konuşmanın sonunda Yanal, Volkan’ın omzuna elini koydu ve ardından her iki isim de antrenman yapan takımın yanına geri döndü. Ersun Yanal ile Volkan Demirel, Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında daha önce yapılan idmanlarda da benzer görüşmeler gerçekleştirmişti.


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