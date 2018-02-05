Kulüp binasında silah sesleri: Yönetici ve futbolcu vuruldu!
Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde, Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu.
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu.
Uzun ve Sefercik acilen Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun ve Sefercik'i vuranın; daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkartılan ancak İŞKUR başvurusu sonrasında yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.
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