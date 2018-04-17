Kulübü topa tuttular! '5 milyon Euro'muz gitti'
Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Brezilyalı sağ bek Mariano, Galatasaray'da gösterdiği performans ile göz doldururken Sevilla'da pişmanlık oldu.
Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Mariano, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
YERİNE GELENLER HAYAL KIRIKLIĞI
Başakşehir maçında sezonun en kritik gollerinden birine de imza atan Brezilyalı sağ bek, ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla'nın 32 yaşındaki Mariano'nun yerine 5 milyon Euro'ya Lille'den aldığı Sebastien Corchia ise hayal kırıklığı yarattı.
Yeni takımıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan, sakatlıklarla da boğuşan 28 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 12 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.
BU ADAMI NEDEN SATTIK?
Mariano'nun attığı müthiş gol birçok ülkede sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, eski oyuncularının performansını ayakta alkışlayan İspanyollar'ın, "Bu adamı neden sattık!" şeklindeki yorumları dikkat çekti. (Haber Türk)
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