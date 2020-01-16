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Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Külliye'de FIFA esprisi!

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Külliye'de FIFA esprisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Süper Lig kulüp başkanlarını kabulunde esprili diyaloglar yaşandı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, FIFA ile sorunlar yaşadıklarını anlatınca, Erdoğan kabulde yer alan UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’ya, “Siz orada değil misiniz? Ayrıca Rizelisiniz, kafa göz girseydiniz ya bu meseleye!” diye espri yaptı.

Erdoğan’ın bu sözleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki zirveyi kahkahalara boğdu.

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