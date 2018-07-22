Kula filesinde Turgay kaldı
Efeler Ligi ekiplerinden Jeopark Kula Belediyespor, iç transferde smaçör Turgay Doğan’la yeniden anlaşma sağladı.
Maliye Piyango, Galatasaray, Fenerbahçe, Halkbank, Tokat Belediye Plevne, Gümüşhane Torul Gençlik gibi kulüplerde görev alan 34 yaşındaki deneyimli voleybolcu, yeni sezonda tekrar Kula ekibinde forma giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.
Turgay, takımının başarısı için elinden geleni yapacağını vurguladı.
Jeopark Kula Belediyespor, dış transferde pasör Ceyhun Tendan, libero Selim Yıldırım, pasör Taha Işıldar, iç transferde ise smaçör Ali Candan’la anlaşmıştı.
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