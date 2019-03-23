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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye bedeli 37 bin forma!

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Küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye bedeli 37 bin forma!

Fenerbahçe 3.5 yılda yaklaşık 7 milyon TL ceza ödedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’, ‘saha olayları’ ile ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sarı lacivertlilere 6 milyon 965 bin TL para cezası kesti.

Bu da 36 bin 825 formanın satış cirosuna denk geliyor. Spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç’in başkanlığındaki Kariyer Hukuk Derneği’nin spor departmanının çalışmasına göre F.Bahçe, 2018-19’da 540 bin TL ceza aldı. Rekorsa geçen sezona: 4 milyon 617 bin TL! 3.5 yıllık cezaysa yaklaşık 7 milyon lira. Bu para 37 bin forma veya kale arkası kombine gelirine tekabül ediyor.

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Küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye bedeli 37 bin forma

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