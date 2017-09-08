Küçük Efsane'yi 10 bin TL kurtaracak!

Sinop Yıldızları takımının yedi numaralı başarılı oyuncusu Fadime Efsane Demir, geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı şikâyeti ile Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinop Devlet hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yapılan tetkiklerde böbreğinde bir sorun olduğu anlaşılan genç oyuncu, tedavinin devamı için hastaneye yatırıldı. Ancak on sekiz yaşının altında olan Efsane’nin Sinop Devlet Hastanesinde olmayan ‘Çocuk Nefrolojisi’ biriminde tedavi görmesi gerektiği belirtilerek, Bafra Mediva Hastanesine sevk edildi. İşte Efsane’nin hikâyesi tam da burada başladı.







Hastanenin tedavi ve ameliyat masrafları için aileden talep ettiği 10 bin Türk Lirası, Efsane’nin ailesi için çok büyük bir meblağ oldu. Aile tüm girişimlerine rağmen Efsane’nin tedavisi için gereken parayı toparlayamadı. Tedavi için gereken parayı bulmaya karar veren takım arkadaşları, Efsane’ye bir umut ışığı olmak için 10 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Sinop Atatürk Spor Salonunda bir hazırlık maçı organize ettiler. Yapılacak hazırlık maçında ter dökecek olan genç basketbolcular, Efsane’nin tekrar sahalara dönmesi için canla başla mücadele edecekler. Gösteri maçının sonunda hayırseverlerden toplanacak bağışların tümü Efsane’nin ameliyatı için harcanacak.



Hazırlık maçı öncesinde Efsane’ye bir umut olmak isteyenler için açılan hesap bilgisi işe şöyle;

Sinop Yıldızları Spor Kulübü

Sinop İş Bakası - IBAN No:TR63 0006 4000 0017 4000 7694 01

Bilgi için; Sinop Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Mehmet Akalın 0507 365 68 38

