Küçük: 'Antalyaspor, Galatasaray'a direnemez'

İşte Ali Naci Küçük'ün değerlendirmeleri;

Galatasaray’da Tudor günler hatta 1 hafta önce duyurduğumuz gibi kazanan kadroyu bozmadı. Zaten bu kadro, ilk 3 haftada oynadığı futbolu ortaya koyduğu sürece de bu takıma Feghouli de Denayer de zor girer. Bu yüzden Tudor’un çok doğru bir karar verdiğini açık ve net şekilde söyleyebiliriz

G.SARAY'I ÇOĞU TAKIM DURDURAMAZ

Açıkcası maçın nasıl gelişeceğini Galatasaray takımının sergileyeceği performans belirler. Galatasaray ilk 3 haftada olduğu gibi orta sahada ve yardımlaşma anlamında vitesi yine yükseltirse değil Antalyaspor, Süper Lig'de Başakşehir ve Beşiktaş haricinde hiçbir takım karşısında duramaz.

ETO'O KRİZİ

Antalyaspor, Eto’o krizi ile bu maça hazırlandı. Antalyaspor açısında maçın gidişatını bu konunun son durumu tayin eder. Eto’o eğer yaşanan olayların etkisinde kalan bir görüntü çizerse birçok yıldızı kadrosuna katmoş olsa da Antalyaspor lideri olmadan Galatasaray’a karşı direnemez.