Kubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'
GeriFutbol Kubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: Depo Photos
28.12.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Kubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'

Slovak ekibi Spartak Trnava'da oynayan Türk futbolcu Kubilay-Türk Yilmaz, hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Spartak Trnava'nın sahasında sarı-lacivertli ekibi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Kubilay, "Türk kulüplerinde futbol oynamak benim için mümkün ama ilk hedefim değil. Bu tabii ki gelecek tekliflere bağlı. Benim ilk hedefim Türk Milli Takımı'nda oynamak." dedi.

Sakarya'da doğduğunu ve 1 yaşından itibaren ailesiyle gittiği Avusturya'da yaşamaya başladığını belirten Kubilay, "16 yaşında Rapid Wien Akademi'ye girdim ve 1,5 sene orada oynadım. Sonra Çek Cumhuriyeti'nin Znojmo takımına transfer oldum. Ailemden uzak değildim. Bu kulübün ikinci takımında, ikinci ligde 1 sene oynadım. İki sene önce de Spartak Trnava'ya transfer oldum." diye konuştu.

Spartak Trnava ile 31 Aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğunu söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, Slovak ekibindeki günleri hakkında şunları söyledi:

"Burada ilk senem çok iyi geçti diyebilirim. 45 sene sonra Spartak Trnava şampiyon oldu. Bu sene başı da çok iyiydi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık ama maalesef sıkıntılar yaşadık. Avrupa maçları, kupa maçları derken ligde bocaladık. Şu an 7. durumdayız. İlk 6'ya girerek play-off etabında yer almak istiyoruz. Bu sezon sakatlığımdan dolayı 9 maç oynadım. Sakatlıktan sonra dönebilmek için normalden fazla idman yaptım. Önümde 2 santrfor vardı ama verilen şansı iyi değerlendirdim ve 9 maçta 7 gol attım."

- "Fenerbahçe'ye attığım gol benim için çok özeldi"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile gruptan çıkma mücadelesi verdiklerini hatırlatan Kubilay, "Avrupa kupasına katılmak takım için bir başarıydı ama ilk maça 3 puanla başladıktan sonra biraz şanssızlıklar oldu. Anderlecht'i yenseydik belki Fenerbahçe ile grup ikinciliği için mücadele edecektik ama berabere kaldık. Grupta 7 puan aldık ve Fenerbahçe bir üst tura çıktı. Belki biz de çıkabilirdik." ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 209Rangers - Celtic
    3
    2,5Üst
    1,75
    2470kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Spartak Trnava'nın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Kubilay, o karşılaşma ve attığı gol hakkında şöyle konuştu:

"Kadıköy'deki maçta çok oynamak istemiştim. Sakatlığım vardı ve hazır değildim. Slovakya'daki maçı çok bekledim. Bu kez forma giymek nasip oldu. Maçın başında bir iki pozisyonum oldu, gol atmak içimde vardı. Kornerde top ayağıma geldi. Top ayağıma iyi oturmadı ama köşeye gitti ve gol oldu. Maç takım için de benim için de iyi geçti. Fenerbahçe'ye attığım gol benim için çok özeldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golümdü. Maçtan önce, 'Gol atarsam aşırı sevinmeyeyim.' diye düşünmüştüm. Sonuçta ben yüzde yüz bir Türküm. Kalbimde de Türkiye var ama gol attım ve mecbur sevindim."

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki durumunu değerlendiren genç golcü, "Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna herkes gibi ben de şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin yeri 17. sıra değil. Şimdi Ersun Yanal hoca geldi. Elbette toparlanacaklardır. İkinci devre yine üst sıralara çıkacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'i yakından takip ettiğini aktaran Kubilay, "Bu sezon Medipol Başakşehir daha iyi götürüyor ve şu an liderler. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa çok yakın görüyorum." şeklinde konuştu.

- İsmi Kubilay Türkyılmaz'dan geliyor

Kubilay-Türk Yilmaz, adının bir dönem Galatasaray'da da oynayan İsviçre asıllı Türk futbolcu Kubilay Türkyılmaz'dan geldiğini anlatarak, "Adım tam olarak Kubilay-Türk Yilmaz. İsmim, Kubilay Türkyılmaz'dan geliyor. Herhalde futbolu bizimkilerin hoşuna gitmiş ve ismimi öyle koymuşlar. Babam forvet olmamı istemiş, Kubilay Türkyılmaz forvet diye bana bu ismi koymuş. Bana da forvet olmak nasip oldu." açıklamasında bulundu.

Kubilay, Süper Lig'de en beğendiği oyuncuların ise Galatasaraylı Emre Akbaba ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma olduğunu sözlerine ekledi. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kubilay-Türk Yilmaz: 'İlk hedefim A Milli Takım'

Robinho Avrupa'yı salladı! Herkes onu konuştu...

Bora Hun Paçun'un yeni adresi belli oldu!

'Merhaba gardaş' diyerek gelmişti! Robinho...