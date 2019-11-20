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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.11.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Kruse ve Vedat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Fenerbahçe'de tedavileri süren Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin Malatya deplasmanında forma giyme şansının az olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki hücum oyuncusundan kötü haber geldi.

Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileği burkulan Vedat Muriqi ve kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Max Kruse, son idmanda takımla çalışmadı.

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Tedavileri süren ve özel program dahilinde çalışan iki oyuncunun da Malatya deplasmanında forma giyme şansının az olduğu belirtildi.

Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamayan Kruse'nin kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak Alman futbolcunun maç eksiği nedeniyle Malatyaspor'a karşı oynama ihtimali düşük.

Vedat'ın ise oynama umudu olsa da kulüp doktorları Malatya deplasmanında riske edilmemesi görüşünde. İkilinin yokluğunda ise teknik direktör Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'e forma vermeyi düşünüyor.

32 yaşındaki santrfor, böylece F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez 11'de oynama şansını bulacak.

Kruse ve Vedattan Fenerbahçeye kötü haber

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