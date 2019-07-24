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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.07.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Kruse: "Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi"

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Kruse: "Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi"

Golcü oyuncu Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe gelmeden Nuri Şahin'in kendisine Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Daha önce İstanbul'a birkaç kez geldiğini belirten Alman yıldız, "İstanbul hakkında çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var, inanılmaz taraftarlar var" sözlerini sarf etti.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğindeki duygularını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kulandı.

Kendisi için Almanya'daki favori Türk oyuncunun Nuri Şahin olduğunu da belirten Kruse, lakabının olmadığının da altını çizerek, taraftarların bir tane kendisine bulacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alman yıldız, "Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Umarım birçok maç kazanıp daha iyi oluruz ve Süper Lig'de bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.

Transfer sürecini de anlattı

Max Kruse, transfer sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İlk iletişimim Comolli ile oldu. Comolli benim ajansımla iletişime geçti. Sonra benimle de iletişime geçti. İlk buluşmamız bizim Hamburg'daki ofiste oldu. Bana kulüple ve Türkiye ligi ile ilgili çok şey açıkladı. Comolli beni Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi denedi. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Türk insanı ve futbolu hakkında çok şey öğreneceğim. Burada futbol Almanya'dakinden biraz farklı. Bütün süreç böyleydi. Ekip, Türk onunla görüştü ve ben imza attım."

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