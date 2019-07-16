Kruse, Alex'in tahtını sallayacak kadar yetenekli
Yeni transfer Max Kruse, kısa sürede klasını gösterdi.
Almanca konuşan futbolcuların fazlalığı sayesinde çabuk uyum sağlayan Kruse için teknik heyetin görüşü, “Alex’in tahtını sallayacak kadar iyi bir oyuncu’ diyecek kadar iddialı.
F.Bahçe’nin yeni forveti Maximilian Kruse takımdaki yaygın yabancı lisanın Almanca olmasıyla hiç yabancılık yaşamadan adaptasyon sürecini hızlı ve keyifle geçiriyor. Almanya’dan tanıdığı Tolgay, Werden Bremen’den arkadaşı Mehmet Ekici, Almanya doğumlu Hasan Ali, Tolga Ciğerci, yine Almanya doğumlu Okan, genç Murat Sağlam, Hollanda doğumlu ve Almanca bilen Ferdi ve İsviçreli Frey’le ortak dil konuştuğu için kısa sürede yakınlık kuran Kruse kampta son derece mutluydu.
BUNU TAHMiN ETMEMiŞTiM
Kendisini Bundesliga takımlarından birinde gibi hissettiğini belirten Kruse’nin, “Bir günde herkesle arkadaş oldum” dediği öğrenildi. Teknik heyetten tecrübeli bir isim de oyuncu için iddialı ifadeler kullandı. Bu antrenör, antrenmanlarda gördüğü kadarıyla Kruse’nin müthiş yetenek olduğunu belirtirken, “Sakatlık yaşamazsa Alex’in tahtını sallar. Gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Sahaya çıktığı gün herkes Fenerbahçe’nin nasıl bir oyuncu aldığını görecek” dedi.
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