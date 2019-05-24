Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te!
Euroleague'de final oynayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ve pivot Bryant Dunston'dan sonra Hırvat forvet Krunoslav Simon'la da sözleşme yeniledi.
Geçtiğimiz sezon EA7 Emporio Armani Milan'dan transfer edilen Krunoslav Simon, Anadolu Efes forması altında son 2 sezonda 53 Euroleague maçına çıktı.
Bu sezon final oynayan ekibin önemli parçalarındandı, lacivert-beyazlılar Hırvat forvetle 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes daha önce de başantrenör Ergin Ataman ve pivot Bryant Dunston ile sözleşme yenilendiğini duyurmuştu.
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