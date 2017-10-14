Galatasaray taraftarı maça yoğun ilgi gösterirken tribün krizini ise Gençlik ve Spor Bakanlığının çözdüğü ortaya çıktı.

Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve seyirci desteğinden yoksun maça çıkacak olan Konyaspor Kulübü maçı Galatasaray taraftarına da kapatmak istedi.

Perde arkasında Konya Valisi de, "Şehire gelecek olan Galatasaray taraftarlarının güvenliğini sağlayamayız" diye çıkış yaparak Galatasaray Kulübünden taraftarını getirmemesini istedi.

Ancak Galatasaray Kulübünün bu durumu Gençlik ve Spor Bakanlığına taşıdı. Bakanlıkta Konyaspor'un bundan önceki maçlarına deplasman taraftarının alındığını belirtip bu uygulamanın yanlış olacağını, şehirde gerekli önlemlerin alınmasını istedi ve Konya ile yaşanan bu tartışmanın bu şekilde son bulduğu belirtildi. Bu akşam Konya'da tribünde sadece Galatasaray taraftarı olacak.