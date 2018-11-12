Krizi fırsata çevirdiler
Sarı kırmızılılar, 5 resmi maçın ardından gelen Kayserispor galibiyetiyle milyon euroluk yıldızlarını, 3-5-2 sistemini ve kaptan Selçuk İnan’ı kazandı! Sezon başından beri formsuz olan Feghouli ve Maicon’un sahaya yansıttığı istek de Terim’i sevindirdi.
Krizden kazançlı çıktı! Galatasaray, sakat ve cezalılar nedeniyle 7 eksikle çıktığı Kayseri deplasmanından sadece 3 puan değil, birden çok artıyla döndü! 5 maç sonra gelip Terim’i sevindiren galibiyetin yanı sıra birçok detay ortaya çıktı: Terim, 3-5-2’deki savunmayı son derece başarılı buldu. Maicon-Serdar ve Ozan üçlüsünün birlikte oynadığı defans hattı, pozisyon bile vermeyip sınıfı geçti.
Uzun süre sonra forma giyen Feghouli ile Maicon’un performansı Terim’i mutlu etti. Cimbom, ocakta gönderilmesi dahi gündeme gelen küskün, formsuz yıldızlarını da Kayseri’de kazandı. · Kaptan Selçuk İnan 3-5-2’deki iyi oyununu bu sezonki ilk asistiyle süsledi.Sürekli eleştirilen Belhanda hem Schalke hem de Kayseri deplasmanlarında Fatih Terim’in beğenisini kazandı. · Henry Onyekuru da çift forvet sisteminde 2 gol atarak, takımın santrfor eksikliğini giderdi.
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