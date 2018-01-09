Kriz... Beşiktaş, Cenk'e kaldı!

Beşiktaş'ın, devre arası kampı için Antalya'da çalışmalarına devam ettiği otelde ilginç bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası kamp süresince ilk kez bu kadar gergin görünüyordu. Bu sırada kulüp başkanı Fikret Orman antrenmanı izlemeye geldi ve hızlıcı Şenol Güneş'in yanına gitti. Kısa bir süre görüşme yapan Orman, yine hızlıca antrenman sahasında ayrıldı. Bu kısa görüşmede Şenol Güneş'in futbolcuların geciken ödemelerin yapılmasını istediği, Orman'ın ise Cenk Tosun'un transferinden gelecek parayla ödemelerin hesaplara yatırılacağını söylediği öğrenildi.

BASIN TOPLANTISINDA İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Antalya kampının ilk günlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, "Cenk'in yerine yeni bir transfer yapılacak mı?" sorusunu "Alıp parayı başka yere harcayacaksak Cenk'i niye sattık derim." şeklinde cevaplarken gelen parayla futbolcuların ödemelerinin yapılması gerektiğini belirtmişti.