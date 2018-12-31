Kritik zirve! Volkan Demirel ve Ali Koç...
Aatif ve Dirar’ın affedildiği Fenerbahçe’de Volkan Demirel hakkındaki karar, yılbaşından sonra başkan Ali Koç ile görüşmesinin ardından verilecek.
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, teknik heyetin talebi doğrultusunda yönetim tarafından affedilip kamp kadrosuna dahil edilirken, Volkan Demirel’in durumu belirsiz kaldı.
Bunun, başkan Ali Koç’un, kaleci Volkan’dan özür beklemesinden kaynaklandığı ve bu özrün henüz gerçekleşmemesi nedeniyle netleşmediği öğrenildi.
MENAJERi KONUŞTU
Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Volkan’ın menajeri Erdinç Şehit, en kısa sürede tecrübeli oyuncu ile başkan Ali Koç’u bir araya getirerek sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Hem Volkan hem başkan Ali Koç yurt dışında bulunuyor. Yılbaşının ardından bir araya gelmeleri beklenen Koç ve kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı konusunu çözüme kavuşturmaları bekleniyor.
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