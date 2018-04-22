Kritik maçta Ankaragücü 4-0 galip
TFF 1. Lig'de Ankaragücü, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Ankaragücü ile Gazişehir Gaziantep TFF 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Ankaragücü karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. İlk gol 20. dakikada geldi. İsmail Konuk kendi kalesine attığı golle rakibi Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 30'u gösterdiğinde İlhan Parlak sahneye çıktı. İlhan Parlak attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda da Ankaragücü'nün etkin futbolu sürdü. 57. dakikada Umut Nayir takımı adına 3. golü atan isim oldu. Karşılaşmanın bitimine 4 dakika kala Sedat Ağçay skoru belirlyen golü attı. Müsabaka ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Ankaragücü, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
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