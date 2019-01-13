Kritik maç öncesi teknik patronlardan flaş sözler!
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Wembley'de Manchester United'ı konuk edecek.
Kritik maç öncesi Mauricio Pochettino ve Ole Gunnar Solskjaer flaş sözler söyledi.
Mauricio Pochettino
- Wembley'de oynamak ve yeni stadyuma geçmek? Kesinlikle yeni stadyuma geçmeliyiz...
- Daniel Levy (başkan) ofisime geldi, beni her zaman dinler ve bana sordu: 'Yeni stadyuma geçmek iyi olacak mı?'
- Ona yanıtım çok netti: '%200 oraya geçmeliyiz.'
- 1999 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde ben de stadyumdaydım. Kaleci antrenörümüz Toni Jimenez de benimle birlikteydi. Solskjaer gol attığında çok sevinmiştik. Neden bilmiyorum ama doğal olan da buydu sanırım.
Ole Gunnar Solskjaer
- Harry Kane müthiş bir forvet, dünyanın en iyilerinden biri.
- Fırsatını bulduğu zaman affetmiyor, bize karşı fırsat bulamayacağından emin olmalıyız.
- Ben kendi işime bakıyorum. Pochettino'nun isminin de Manchester United ile geçmesi normal, çünkü çok başarılı bir menajer.
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