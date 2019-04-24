Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
THY Play-Off üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 66-57 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da maç içinde omzundan sakatlanan Nikola Kalinic'in serinin dördüncü maçında devam eden ağrıları nedeniyle oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 66-57 mağlup etmeyi başararak seride 2-1 öne geçmişti.
Temsilcimizde Nikola Kalinic, maç içinde omzundan bir sakatlık yaşayıp maçın tamamlanmasıyla tedavisi için hastaneye kaldırılmıştı.
25 Nisan Perşembe günü oynanacak dördüncü maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Koç Zeljko Obradovic, ağrıları devam eden Nikola Kalinic'in yarınki maçta oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
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