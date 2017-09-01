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Kredi kartına 24 eşit taksit! Asamoah...

Galatasaray, 4.7 milyon Euro bonservisi Juventus’a iki yıl içinde aylık taksitler halinde ödeyecek Asamoah’ın Denayer gibi “G.Saray’a gitmek istiyorum” ısrarı Aslan’ın işini kolaylaştırdı. 3+1 yıllık kontrata imza atacak olan Asamoah 2.5 milyon Euro kazanacak.

Hürriyet Haber
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Galatasaray yılan hikayesine dönen Kwadwo Asamoah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Denayer'e çarşamba gece yarısı kavuşan sarı-kırmızılı kulüpte 9. transfer uçağı birkaç gün içinde Asamoah için kalkacak.

Juventus'la yapılan görüşmeler sonucunda Ganalı sol bek için 4.7 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın bu parayı İtalyan ekibine 24 eşit taksitte ödeyeceği ortaya çıktı. 3+1 yıllık imzayı atacak olan Asamoah'ın sezon başına 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

İLK PLAN SOL BEK
Asamoah transferiyle Tudor'un eli rahatladı. Ligin ilk 3 haftasında Hırvat hocanın ilk 11'inde solak oyuncu yer almıyordu. Sol kanatta görev yapan Linnes ile Tolga'nın ikisi de sağ ayaklı oyunculardı.

Sol ayağını kullanan Asamoah savunmanın solunda, orta sahanın göbeğinde ve sol önde görev yapabiliyor. Tudor Ganalı yıldıza ilk planda sol bekte görev vermeyi düşünüyor. (Sabah)

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