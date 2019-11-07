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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 133. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 50 galibiyet aldı, 48 kez mağlup oldu. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 177 gol gördü. Şimdi gözler bu akşam ki mücadeleye çevrildi. Peki Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 133. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA'da 85. maç

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Krasnodar'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maç, iki takım arasında Avrupa arenasında oynanan ilk karşılaşmaydı. Krasnodar, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı iki iç saha maçını da kazandı. Avrupa kupaları tarihinde iki kez Rusya deplasmanına çıkan Trabzonspor, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son beş iç saha maçını kazanamayan Krasnodar, son galibiyetini Kasım 2018'de temsilcimiz Akhisarspor'u yenerek aldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dokuz Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan takım Trabzonspor. Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maç haftasında Astana'nın ardından en az net gol pozisyonuna giren takım Trabzonspor. Krasnodar'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı üç golün ikisinde Ari'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Trabzonspor formasıyla rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isimler Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth ancak bu iki oyuncunun toplam bir isabetli şutu var ve henüz golü yok.

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