Krasnodar hangi ülkenin takımı?
Trabzonspor ile aynı grupta yer alan Krasnodar, sporseverlerin yakından araştırdığı takım olmaya başladı. Şu ana kadar Trabzonspor ile hiç mücadele etmeyen Krasnodar, kendi liginde çıktığı 7 hafta sonunda lig birinciliğinin ortakları arasında yer alıyor. Peki, Krasnodar hangi ülkenin takımı? İşte, o takım hakkında bazı bilgiler
Krasnodar, Türkiye'den en son Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve bu karşılaşma kapsamında temsilcimizi 1-1 ve 1-0'lık skorlarla elemişti. Rusya takımı olan Krasnodar, 2008 yılında kurulmuş ve UEFA sıralamasında üst sıralarda yer almayı başarmıştır.
Krasnodar'ın en golcü oyuncuları, şu ana kadar 5'er gol atan Syuleimanov, Ignatyev'dir.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle