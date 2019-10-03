Krasnodar Getafe Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un grubunda yer alan Krasnodar ile Getafe bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Krasnodar Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Rusya ekibi Krasnodar, sahasında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk edecek. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Getafe'de hedef üç puan. İşte, Krasnodar Getafe Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
La Liga ekibi Getafe, C Grubu'nda ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşmebe akşamı Rusya temsilcisi Krasnodar'a konuk olacak. Saat 22:00'da başlayacak mücadele BeIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Getafe ilk hafta maçında Temsilcimiz Trabzonspor'u mağlup etmiş, Krasnodar ise Basel'e yenilmişti.
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