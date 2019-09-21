Kramponu vurdu ve çıktı! Quaresma...
Kasımpaşa - Antalyaspor maçının ilk çeyreğinde sakatlanarak oyunu terk eden Ricardo Quaresma'nın morali epey bozuktu.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı sert geçe mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.
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