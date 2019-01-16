Kral Kupası'ndan iddaa bankosu kaçmaz! Atletico, Sevilla, Bilbao, Real...
İspanya Kral Kupası'nda tansiyonu yüksek gece, dev takımlar sahaya çıkıyor! Son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Atletico Madrid - Girona
- Girona'nın sahasında oynanan maç 1-1 sona ermişti. Rövanşta Atletico Madrid'e golsüz beraberlik bile yetecek.
- Geçtiğimiz hafta sonu Levante engelini 1-0 geçen Atletico, yenilgisiz serisini 16 maça çıkardı! (10 galibiyet - 6 beraberlik)
- Diego Costa ve Stefan Savic dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.
Sevilla - Athletic Bilbao
- Kupadaki ilk maçı deplasmanda 3-1 Sevilla kazandı. İki takım geçtiğimiz hafta sonu ligde de karşı karşıya geldi, bu sefer sahadan 2-0'la galip ayrılan Bilbao oldu.
- Ligde zor günler geçiren Bilbao'ya bu sonuç ilaç gibi gelirken, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak rövanş öncesi Mikel Rico'nun sakatlığı devam ediyor.
- İç sahada 16 Eylül 2018'den beri kaybetmeyen Sevilla ise, bu süreçteki 11 maçın 10'unu kazanmayı başardı. (1 beraberlik vs Atletico Madrid)
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Leganes - Real Madrid
- Real Betis deplasmanında 2-1 kazanıp ligdeki yarıştan kopmayan Real Madrid, Leganes karşısında Santiago Bernabeu'daki ilk maçı da 3-0 kazanarak turun kapısını aralamıştı.
- Thibaut Courtois, Toni Kroos ve Marcos Llorente sakat, deplasman kafilesinde yer almadı.
- La Liga'ya yükseldikten sonra Real Madrid ile iç sahada 3 resmi maç yapan Leganes, bu maçların hepsini kaybetti.
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