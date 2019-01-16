Kral Kupası'ndan iddaa bankosu kaçmaz! Atletico, Sevilla, Bilbao, Real...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
16.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Kral Kupası'ndan iddaa bankosu kaçmaz! Atletico, Sevilla, Bilbao, Real...

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Kral Kupası'ndan iddaa bankosu kaçmaz! Atletico, Sevilla, Bilbao, Real...

İspanya Kral Kupası'nda tansiyonu yüksek gece, dev takımlar sahaya çıkıyor! Son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Atletico Madrid - Girona

- Girona'nın sahasında oynanan maç 1-1 sona ermişti. Rövanşta Atletico Madrid'e golsüz beraberlik bile yetecek.

- Geçtiğimiz hafta sonu Levante engelini 1-0 geçen Atletico, yenilgisiz serisini 16 maça çıkardı! (10 galibiyet - 6 beraberlik)

- Diego Costa ve Stefan Savic dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 444Atletico Madrid - Girona
    3
    MS1
    1,20
    9017kez oynandı
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Sevilla - Athletic Bilbao

- Kupadaki ilk maçı deplasmanda 3-1 Sevilla kazandı. İki takım geçtiğimiz hafta sonu ligde de karşı karşıya geldi, bu sefer sahadan 2-0'la galip ayrılan Bilbao oldu.

- Ligde zor günler geçiren Bilbao'ya bu sonuç ilaç gibi gelirken, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak rövanş öncesi Mikel Rico'nun sakatlığı devam ediyor.

- İç sahada 16 Eylül 2018'den beri kaybetmeyen Sevilla ise, bu süreçteki 11 maçın 10'unu kazanmayı başardı. (1 beraberlik vs Atletico Madrid)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 446Sevilla - Athletic Bilbao
    3
    MS1
    1,50
    7423kez oynandı
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Leganes - Real Madrid

- Real Betis deplasmanında 2-1 kazanıp ligdeki yarıştan kopmayan Real Madrid, Leganes karşısında Santiago Bernabeu'daki ilk maçı da 3-0 kazanarak turun kapısını aralamıştı.

- Thibaut Courtois, Toni Kroos ve Marcos Llorente sakat, deplasman kafilesinde yer almadı.

- La Liga'ya yükseldikten sonra Real Madrid ile iç sahada 3 resmi maç yapan Leganes, bu maçların hepsini kaybetti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 449Leganes - Real Madrid
    3
    MS2
    1,90
    13689kez oynandı
Hemen Oyna
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