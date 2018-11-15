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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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15.11.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Kral James'in gecesi! Chamberlain'i geçti...

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Kral James'in gecesi! Chamberlain'i geçti...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in yeni bir rekora imza attığı maçta Portland Trail Blazers'ı 126-117 mağlup etti.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 126-117'lik skorla geçerek sezonun 8. galibiyetine imza attı.

Lakers'ı tek başına taşıyan all-star LeBron James, mücadeleyi 44 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamlandı. James, bu maçta attığı sayılarla NBA'de tüm zamanların en skorerleri listesinde Wilt Chamberlain'i geçerek beşinciliğe yükseldi. JaVale McGee 20, Brandon Ingram 17, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla skora katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon 4. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, CJ McCollum 23 sayı, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 14 ribaunt, Al-Farouq Aminu ise 18 sayı üretti.

- Beal'den üçlük rekoru

Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında ise Washington Wizards, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 119-95 mağlup etti.

Bu sezon 5. kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora imza attı. 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadeledeki performansıyla kariyerinde 900 üçlük barajını geçen en genç oyuncu unvanını J.R. Smith'ten aldı.

Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-106
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-95
Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-82
Brooklyn Nets-Miami Heat: 107-120
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 104-106
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 113-116
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-100
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 128-103
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 118-68
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 116-96
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 126-117

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