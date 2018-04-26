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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.04.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Kral derbilerde yok! Bafetimbi Gomis...

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Kral derbilerde yok! Bafetimbi Gomis...

Galatasaray'ın ve Süper Lig'in en golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, derbilerde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 3 maça çıkan Fransız yıldız, henüz rakip ağlarını sarsamadı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisine yoğun bir şekilde hazırlanan 32 yaşındaki futbolcu bu derbide yeni bir sayfa açmak istiyor.

Gomis, ligde çıktığı 29 maçta 27 gol 5 asistlik performans sergiledi. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbide Fatih Terim'in aklı fikri Gomis'i topla buluşturmakta...

Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda 3-0 mağlubiyetle tamamlanan maçta 90 dakika boyunca sadece 25 kez topla buluşan Fransız golcüsüne en az 40 kez top gönderilmesini istedi. Gomis ilk yarıdaki maçta Galatasaray'ın en fazla faul yapan ve en fazla top kaptıran oyucusu olmuş ve varlık gösterememişti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sık sık Fransız basınının da gündemine gelen Bafetimbi Gomis'in, Dünya Kupası umutları sürüyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 36 maçta 30 gol atan ve destan yazan Gomis, Avrupa futbolunun da en golcü Fransız santraforu olmayı başardı. Gomis, henüz Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından kadroya davet edilmese de bu durumun değişebileceğine inanıyor.

Deschamps'ın elinde Griezmann dışında formda bir santraforun bulunmaması, Lacazette'in düşük performansı, Giroud'nun sık sık eleştirilmesi gibi nedenlerle Gomis'in kadroya davet edilme şansı yüksek görülüyor

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