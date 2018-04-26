Kral derbilerde yok! Bafetimbi Gomis...
Galatasaray'ın ve Süper Lig'in en golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, derbilerde henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 3 maça çıkan Fransız yıldız, henüz rakip ağlarını sarsamadı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisine yoğun bir şekilde hazırlanan 32 yaşındaki futbolcu bu derbide yeni bir sayfa açmak istiyor.
Gomis, ligde çıktığı 29 maçta 27 gol 5 asistlik performans sergiledi. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbide Fatih Terim'in aklı fikri Gomis'i topla buluşturmakta...
Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda 3-0 mağlubiyetle tamamlanan maçta 90 dakika boyunca sadece 25 kez topla buluşan Fransız golcüsüne en az 40 kez top gönderilmesini istedi. Gomis ilk yarıdaki maçta Galatasaray'ın en fazla faul yapan ve en fazla top kaptıran oyucusu olmuş ve varlık gösterememişti.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sık sık Fransız basınının da gündemine gelen Bafetimbi Gomis'in, Dünya Kupası umutları sürüyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 36 maçta 30 gol atan ve destan yazan Gomis, Avrupa futbolunun da en golcü Fransız santraforu olmayı başardı. Gomis, henüz Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından kadroya davet edilmese de bu durumun değişebileceğine inanıyor.
Deschamps'ın elinde Griezmann dışında formda bir santraforun bulunmaması, Lacazette'in düşük performansı, Giroud'nun sık sık eleştirilmesi gibi nedenlerle Gomis'in kadroya davet edilme şansı yüksek görülüyor
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