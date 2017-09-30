Kovulmak için elinden geleni yaptı!

CARLO Ancelotti geldiği günden itibaren Bayern Münih'in simge isimi Thomas Müller'in performansı düştü. Daha önceki sezonlarda attığı gollerle adını duyuran Müller, Ancelotti ile ilk sezonu dokuz golle tamamladı. Bir önceki sezonda ise tam 32 gol atmıştı. Alman milli futbolcu daha önceki sezonları da 26 ve 27 golle tamamlamıştı. Ancelotti, inatla Müller’e uygun oyun planı kurmadı. Kendi oyun anlayışında Müller’i düşünmedi.

Guardiola döneminde Robben ve Ribery daha özgür oynuyorlardı. Daha çok takıma katkı yapıyorlardı. Ancelotti bu iki futbolcuyu serbest oynatmamakta inat etti. En son Şampiyonlar Ligi maçında da iki yıldızı yanında oturttu.



SAKATLIKTAN YENİ ÇIKANLARI OYNATTI

Alman milli takımının defanstaki beyni Hummels'i de son dönemlerde onatmama inadı tuttu. Paris St. Germain maçında Hummels'i kenarda oturturken, defansta Süle'ye görev verdi. Yenilen gollerde Süle'nin ağır kalması Ancelotti'nin günah hanesine yazıldı. Alaba ve Thiago sakatlıktan yeni çıkmış ve oyun ritmini yakalamadıkları halde ikisini de inatla ilk 11'de oynattı. Maçta iki futbolcunun yetersizliği gözler önüne serildi. Futbolcuların 'bizimle konuşmuyor' eleştirilerini inatla duymadı. Bu tavrında ısrar etti.

OĞLU VE DAMADINI ALDI

Acelotti oğlunu yardımcı antrenör, damadını beslenme uzmanı olarak yanına aldı. En yakın arkadaşını ve oğlunu kondisyon antrenörü olarak görevlendirdi. Geçen sezondan beri takımı iyi çalıştırmadığı yönünde eleştirilere ısrarla duymamazlıktan geldi. ‘Takımın fizik gücü zayıf’ yolundaki eleştirilere rağmen kondisyonerlere inatla sahip çıktı. Dünyanın en iyi iki kondisyon hocasıyla çalıştığını tekrarladı. Bu konuda kimseyi dinlemedi. Futbolcuların ekstra güç toplamak için özel yapacağı çalışmalara inatla karşı çıktı.



GUARDIOLA'NIN GERİSİNDE KALDI

Pep Guardiola'nın ardından geçen yıl takımın başına geçen Ancelotti, 15 aylık performansıyla İspanyol teknik adamın gerisinde kaldı. Sadece lig şampiyonluğu kazandırdı. Maç başına ortalama 2.28 puan aldı. Guardiola ise maç başı 2.41 puana ulaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi. DFB Kupası'nda Dortmund'da yarı finalde yenildi ve havlu attı. Bu sezon ligde dört galibiyet bir yenilgi ve bir de beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçtan biri kaybetti. Toplamda 60 resmi maça çıktı. 43 galibiyet aldı. Sekiz beraberlik ve 9 yenilgi gördü. Tüm bunlar İtalyan hocanın gönderilmesine yol açan faktörler oldu.