Kovulan Tudor'dan büyük fark yedi! Fatih Terim...
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın kötü gidişi bir türlü düzelmiyor.
Tudor yönetimindeki Galatasaray geçen sezon 16 haftada 10 galibiyet- 2 beraberlik-4 yenilgi ile 32 puan toplamış ve devrenin bitimine bir hafta kala Hırvat hoca kovulmuştu.
O dönem lider Medipol Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılar 34'e 21'le +13 averaja sahipti. Türk Telekom Stadı'nda berabere kaldığı Fenerbahçe dışındaki tüm rakiplerini yenen İgor Tudor, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a kaybetmişti.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 16 haftalık karnesine ise 7 galibiyet-5 beraberlik-4 yenilgi ile 26 puan yazıldı.
Sarı kırmızıların 26'ya 19'la averajı +7. Fatih Terim, İgor Tudor'un aksine dün Başakşehir'e kaybetmedi ancak lider olan rakibiyle arasındaki 8 puan farkı indiremedi. (Sabah)
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