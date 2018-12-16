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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
16.12.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Kovulan Tudor'dan büyük fark yedi! Fatih Terim...

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Kovulan Tudor'dan büyük fark yedi! Fatih Terim...

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın kötü gidişi bir türlü düzelmiyor.

Tudor yönetimindeki Galatasaray geçen sezon 16 haftada 10 galibiyet- 2 beraberlik-4 yenilgi ile 32 puan toplamış ve devrenin bitimine bir hafta kala Hırvat hoca kovulmuştu.

O dönem lider Medipol Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılar 34'e 21'le +13 averaja sahipti. Türk Telekom Stadı'nda berabere kaldığı Fenerbahçe dışındaki tüm rakiplerini yenen İgor Tudor, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a kaybetmişti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 16 haftalık karnesine ise 7 galibiyet-5 beraberlik-4 yenilgi ile 26 puan yazıldı.

Sarı kırmızıların 26'ya 19'la averajı +7. Fatih Terim, İgor Tudor'un aksine dün Başakşehir'e kaybetmedi ancak lider olan rakibiyle arasındaki 8 puan farkı indiremedi. (Sabah)

Kovulan Tudordan büyük fark yedi Fatih Terim...

"Aradaki puan farkını koruduk!"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" diye konuştu.
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