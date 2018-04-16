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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
16.04.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Kovac: Erkek voleybolunun öncüsü Ankara ve Halkbank

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Kovac: Erkek voleybolunun öncüsü Ankara ve Halkbank

Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac başarı hikayelerini anlattı. Kovac, başkent ekibinin Avrupa takımları arasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

“Önde gelen kulüpler arasında”

Sırp teknik adam Slobodan Kovac yaptığı açıklamada, 20 yıldan fazla oyuncu olarak, son 10 yıldır da antrenörlükle voleybolun içinde bulunduğunu belirterek, "Halkbank'ın, Avrupa'nın en önde gelen kulüpleri arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ankara'dan ve başkentteki voleybol seyircisinden övgüyle bahseden Kovac, "Ankara gerçekten çok ciddi bir şekilde bizi ve takımımızı destekledi. Yaşadığımız yer çok iyi. Ankara halkı çok içten ve samimi insanlar. Çok büyük desteklerini görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

“Fantastik duygu”

Halkbank'ın kendilerine sağladığı imkanların üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Kovac, şöyle konuştu:

"İtalya'daki maceramdan sonra bana 'Ankara'da bulunmak nasıl bir duygu' diye soruyorlar. Ben de 'fantastik' diyorum. Burası hakikaten Avrupa'nın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'de erkek voleybolunun öncüsü Ankara ve Halkbank'tır. Özellikle final etabı çok farklı bir etap. Ankara halkı da bu final etabını bizimle birlikte yaşadı. Büyük bir destek verdi. Final maçlarını çok iyi bir havada oynadık."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde mutlu sona ulaştıklarının hatırlatılması üzerine Kovac, "İstanbul takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'da tanıdığım oyuncular var. Bunlar şampiyonluk nedeniyle beni arayarak tebrik etti. Fenerbahçe Antrenörü'nü uzun zamandır tanıyorum. Türk antrenörleri tanıyorum. Yöneticiler şahsen beni aramadı." ifadelerini kullandı.

"Kulüp kültürünün oluştuğunu söyleyebiliriz"

Halkbank Başantrenörü Kovac, şampiyonluğun ardından başarının tadını çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Halkbank özellikle oyuncu seçiminde güzel işler yapan bir kulüp. Avrupa'daki önemli takımların en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynamaktır. Bu anlamda inanıyor ve umuyorum ki kulübümüz gelecek sezon bu hedefleri yakalayabilecek oyuncuları ve kadroyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyordur." diye konuştu.

Kulübün gelecek sezon planlamasını doğru yapacağına inandığını ifade eden Sırp çalıştırıcı, "Son birkaç senede oluşturulan takımlar, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele edebilecek nitelikte. Kulüp bununla ilgili çalışmaları geliştiriyordur. Burada bir kulüp kültürünün oluştuğunu söyleyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Federasyona sitem

Slobodan Kovac, sezon içinde bazı maçların tarih ve saatlerinin yanlış seçildiğini savunarak, bu nedenle taraftarlarının salonda yeterince yer alamadığını ifade etti.

Voleybol Federasyonunun bu yanlışı düzeltecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Kovac, "Federasyonun aile sporu olan voleybolu daha ilgi çekici hale getirebileceğini düşünüyorum. Özellikle aileleri tribünlere getirmek için etkinlikler düzenleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Kulübün başarıları, voleybolun ve kulübün tanınırlığını arttırıyor." diyen Kovac, şöyle devam etti:

"Doğrusunu söylemek gerekirse sezon içinde taraftarların salona gelmesini sağlamak çok kolay olmuyor. Çünkü bazen siz her şeyi yapsanız da bazı şartlar yerine gelmiyor. Salı ve çarşamba günleri saat 14.00 gibi oynanan maçlar oldu. Bu dönemde taraftarların çalışma saatlerinde salona gelerek maçları izlemeleri çok kolay olmuyor. Bu da otomatikman taraftarlarda ciddi bir motivasyon kaybına neden oluyor."

"Başarı motivasyon kaybı yaratmaz"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Kovac, takımının farklı antrenör ve oyunculara üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştığını hatırlatarak, "Ben çok başarılı olan insanların motivasyon kaybı yaşayacağını düşünmüyorum." dedi.

Kovac, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Halkbank gibi organizasyon seviyesi üst düzeyde olan bir kulübe gelen oyuncuların ve insanların bu organizasyondan olumlu etkileneceğini ve hiçbir zaman motivasyon kaybı yaşamayacağını düşünüyorum. Böylesine önemli bir kulüpte oynamak isteyen birçok oyuncu var. Burada çalışmak isteyen birçok insan var. Başarı motivasyon kaybı yaratmaz. Bu insanlar buraya kulübün hedeflerini ve amaçlarını bilerek geliyor. Bir önceki sezonda elde edilen başarıları motivasyon kaynağı olarak görüyorlar. O başarının aynısını yakalamak için çaba sarf ediyorlar."

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