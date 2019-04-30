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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Kötü seri 11 maça çıktı! Aykut Kocaman...

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Kötü seri 11 maça çıktı! Aykut Kocaman...

Süper Lig'de galibiyete hasret haftalar geçiren Atiker Konyaspor'da kötü seri dün gece de devam etti.

Yeşil beyazlı ekip, Galatasaray maçına dek oynadığı son 10 maçta üç puan yüzü görememişti. Atiker Konyaspor’da üç puan özlemi 11 maça çıktı.

Takımın başına 3. kez geçen teknik direktör Aykut Kocaman da, Konyaspor ile ilk kez bu kadar uzun süre galibiyete hasret kaldı. Kocaman yönetimindeki Konyaspor, son lig galibiyetini 27 Ocak’ta Konya’da oynanan maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup elde etti.

Yeşil beyazlılar, bu tarihten itibaren oynadığı 11 maçta üç puana ulaşamadı. Konyaspor bu süreçte 7 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda 6 gol atan yeşil beyazlılar kalesinde 12 gol gördü.

Atiker Konyaspor 0-0 Galatasaray
Atiker Konyaspor 0-0 Galatasaray

Fatih Terim maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

"Önemli bir avantaj yitirdik"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, önemli bir avantajı kaybettiklerini belirterek, "Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız olabilirdi. Ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu? Kolay değil. Zaten hiçbir şeyi de kolay elde etmiyoruz" dedi.
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Kötü seri 11 maça çıktı Aykut Kocaman...

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