Kötü seri 11 maça çıktı! Aykut Kocaman...
Süper Lig'de galibiyete hasret haftalar geçiren Atiker Konyaspor'da kötü seri dün gece de devam etti.
Yeşil beyazlı ekip, Galatasaray maçına dek oynadığı son 10 maçta üç puan yüzü görememişti. Atiker Konyaspor’da üç puan özlemi 11 maça çıktı.
Takımın başına 3. kez geçen teknik direktör Aykut Kocaman da, Konyaspor ile ilk kez bu kadar uzun süre galibiyete hasret kaldı. Kocaman yönetimindeki Konyaspor, son lig galibiyetini 27 Ocak’ta Konya’da oynanan maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup elde etti.
Yeşil beyazlılar, bu tarihten itibaren oynadığı 11 maçta üç puana ulaşamadı. Konyaspor bu süreçte 7 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda 6 gol atan yeşil beyazlılar kalesinde 12 gol gördü.
Fatih Terim maçın ardından bu açıklamaları yaptı...
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